Кабмін ухвалив постанову про запуск проєкту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Це стане початком важливих змін у державній політиці в сфері поводження з домашніми тваринами, запевняють у Мінагрополітики.

Адже прибирається, зокрема, монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть з Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин.

Створення Реєстру відбувається без залучення коштів державного бюджету, а виключно коштом міжнародної донорської допомоги в рамках програми «Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна–ЄС», яку здійснюють Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) і МБО «Фонд Східна Європа».

Своєю чергою в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів зазначають, що для забезпечення ефективності профілактики сказу та протидії зростанню чисельності безпритульних тварин принциповою є можливість комплексного обліку домашніх тварин.

Серед переваг для власників, які створює Реєстр, називають можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом — відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».