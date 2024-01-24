Діагностика інсульту, надання першої допомоги, лікування та реабілітація в гострому періоді є безоплатними для всіх громадян, що забезпечує Програма медичних гарантій, нагадують у Національній службі здоров’я України.

НСЗУ також оплачує витратні матеріали, ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів і харчування в умовах стаціонару. Тобто пацієнтам із інсультом має бути безоплатно надана вся необхідна перша медична допомога.

Направлення від сімейного лікаря для пацієнтів із підозрою на інсульт не потрібне.

НСЗУ також оплачує вторинну профілактику інсульту. Це дії для зниження ризику рецидиву в пацієнтів, які вже перенесли інсульт, зокрема, лікування супутніх серцево-судинних хвороб і аритмії. Призначені лікарем препарати, які входять у програму «доступні ліки», також можна буде отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Вторинна профілактика має проходити на всіх етапах відновлення пацієнта: і в лікарні, і вдома.

Повний перелік послуг, які є безоплатними для пацієнтів із інсультом, знайдете за посиланням (пункт 9): https://bit.ly/3PSJWQJ

Що робити, якщо від вас вимагають оплатити лікування або ж повернути кошти за надане лікування інсульту?

Зверніться з письмовою скаргою до керівника медичного закладу. Якщо це не допоможе — напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні, або до власника медзакладу — відповідного органу місцевої влади. Зазвичай у назві лікарні зазначено, хто є її власником. Дуже ймовірно, що людина з інсультом не може займатися такими речами — безпечніше та ефективніше, щоб скарги подавали близькі люди пацієнта.

Якщо ж не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр за номером 16-77 або листом на поштову адресу: пр. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua