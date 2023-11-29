Мед. У 1,5 л води розчиняють ч.л. меду, живець поміщають у розчин на третину й витримують у ньому 12 год.

Картопля. Для вкорінення підійде велика картоплина. З неї ретельно видаляють усі вічка, роблять надріз і вставляють у нього живець. При достатньому поливі він швидко пустить коріння. Навіть слабкі живці можна вкоренити таким способом, адже вони отримують з картоплі безліч поживних речовин.

Сік алое. У воду з живцем додають 3—7 крапель свіжого соку алое. Він не тільки прискорює появу корінців, але й стимулює імунну систему живця.

Вербова вода. Кілька гілочок верби (підійде також тополя) поставити у воду й дочекатися появи коренів. Коли коріння з’явиться, вербові прутики можна прибрати й поставити в цю воду живець. Отриману воду не змінюють, лише доливають за необхідності.