Рецепт приготування пісного чи вегетаріанського гуляшу із соєвого м’яса з підливою.
- 100 г соєвого м’яса
- велика цибулина
- велика морквина
- 3 столові ложки томатної пасти
- 0,5 чайної ложки солі
- чайна ложка меленої паприки
- дрібка цукру
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 2 зубчики часнику
- 3 гілочки петрушки
- 300 мл води (для замочування м’яса)
Соєве м’ясо залити на 30 хв. гарячою водою, щоб вона повністю його покрила. За цей час шматочки збільшаться в об’ємі. Промити холодною водою, відкинути на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Цибулину нарізати дрібними кубиками. Морквину середньо натерти. В олії обсмажити цибулю до золотавості. Викласти моркву, смажити разом 2—3 хв. Додати м’ясо. Викласти томатну пасту, вичавлений часник і всі спеції. Перемішати, залити водою. Готувати від моменту закипання 15 хв. Наприкінці додати посічену зелень.
Залишити відповідь