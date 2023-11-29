Рецепт приготування пісного чи вегетаріанського гуляшу із соєвого м’яса з підливою.

100 г соєвого м’яса

велика цибулина

велика морквина

3 столові ложки томатної пасти

0,5 чайної ложки солі

чайна ложка меленої паприки

дрібка цукру

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2 зубчики часнику

3 гілочки петрушки

300 мл води (для замочування м’яса)

Соєве м’ясо залити на 30 хв. гарячою водою, щоб вона повністю його покрила. За цей час шматочки збільшаться в об’ємі. Промити холодною водою, відкинути на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Цибулину нарізати дрібними кубиками. Морквину середньо натерти. В олії обсмажити цибулю до золотавості. Викласти моркву, смажити разом 2—3 хв. Додати м’ясо. Викласти томатну пасту, вичавлений часник і всі спеції. Перемішати, залити водою. Готувати від моменту закипання 15 хв. Наприкінці додати посічену зелень.