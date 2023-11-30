За ініціативи Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного минулого року було створено волонтерський рух «Адвокати ЗСУ», головною метою якого є юридична підтримка захисників України, йдеться на офіційному сайті руху.

Довкола цього проєкту об’єдналися адвокати-волонтери, які надають безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям і членам їхніх родин. Усі послуги адвоката в рамках проєкту надають безкоштовно. Право на безоплатну правову допомогу мають військовослужбовці Збройних Сил України, бійці ТрО та ДФТГ, члени їхніх родин.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ

Для отримання правової допомоги необхідно звернутись до волонтерського руху одним із зазначених засобів зв’язку:

через форму «зворотний зв’язок»;

через Telegram чат-бот;

через Viber чат-бот;

написавши листа на електронну адресу: Legaladv2022@gmail.com

попередньо домовившись про прийом в офісі в м. Києві по вул. М. Бойчука, 41. Телефон для організаційних питань: 0(66)302-94-47.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН З АДВОКАТОМ

Для надання повноважень адвокату на представлення інтересів військовослужбовця необхідно укласти договір у письмовій формі.

У разі перебування військовослужбовця на фронті договір може бути укладений в усній або письмовій формі будь-якою особою на користь і в інтересах військовослужбовця (необхідно тільки вказати контактні дані близької людини).

Також адвокат має право представляти інтереси на підставі довіреності (цей варіант все ж таки більш доречний у випадку, якщо інтереси представляє юрист, який не має статусу адвоката або для представлення інтересів в адміністративному провадженні).

Довіреність військовослужбовця може бути посвідчена:

в умовах воєнного стану — командиром або іншою уповноваженою ним особою з подальшим надсиланням у Генеральний штаб ЗСУ для реєстрації;

нотаріусом;

у населеному пункті, де відсутні нотаріуси, — уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування;

у слідчому ізоляторі чи установі виконання покарань — начальником цієї установи;

у пунктах дислокації військової частини — її командиром;

у госпіталі, санаторії — начальником закладу, заступником із медичної частини, старшим або черговим лікарем.

АЛГОРИТМ ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Після отримання звернення військовослужбовця або члена його родини помічники координатора руху фіксують його та передають згідно з черговістю та спеціалізацією черговому адвокату.

Після отримання інформації адвокат зв’язується із заявником для з’ясування обставин і погодження порядку подальших дій.

При першому спілкуванні з адвокатом варто вирішити питання щодо оформлення правовідносин і надання повноважень адвокату на представництво інтересів: письмовий чи усний договір, довіреність.