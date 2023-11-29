Багато хто нехтує сніданком, а це хибна позиція.

Саме вранці травна система перебуває на піку активності. І навіть молочна продукція перетравлюватиметься набагато краще. А якщо додасте жири, наприклад, у вигляді вершкового масла, то поліпшите відтік жовчі.

Уранці кількість інсуліну в крові вища, ніж в інший час доби. Він необхідний для того, щоб швидко отримати енергію від спожитої їжі. Але якщо відкладаєте сніданок, то інсулін дуже сильно зменшує вміст глюкози в організмі, що призводить до посиленого відчуття голоду. Вітаміни теж краще засвоюватимуться після сніданку.

Руслан ВЛАСЕНКО.