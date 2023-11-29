Під час проведення моніторингу інформаційного простору виявлено підозрілу діяльність у месенджері Telegram невідомої групи Пенсійного фонду України, яка спрямовує користувачів до інших груп, де пропонуються знижки на ліки, ваучери на 1000 грн, а також заохочується взаємодія з Telegram-ботом @pensioneruukrainu_bot.

Пенсійний фонд України з усією відповідальністю заявляє, що не адмініструє інформаційні групи в Telegram і не має стосунку до вищевказаних джерел інформації.

Фонд здійснює інформаційну діяльність у месенджері Telegram виключно в офіційному (верифікованому) каналі «Пенсійний фонд України». Отож довіряйте інформації про діяльність Фонду лише з перевірених джерел, наголошують у відомстві.

Офіційні канали комунікацій: