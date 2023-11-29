Під час проведення моніторингу інформаційного простору виявлено підозрілу діяльність у месенджері Telegram невідомої групи Пенсійного фонду України, яка спрямовує користувачів до інших груп, де пропонуються знижки на ліки, ваучери на 1000 грн, а також заохочується взаємодія з Telegram-ботом @pensioneruukrainu_bot.
Пенсійний фонд України з усією відповідальністю заявляє, що не адмініструє інформаційні групи в Telegram і не має стосунку до вищевказаних джерел інформації.
Фонд здійснює інформаційну діяльність у месенджері Telegram виключно в офіційному (верифікованому) каналі «Пенсійний фонд України». Отож довіряйте інформації про діяльність Фонду лише з перевірених джерел, наголошують у відомстві.
Офіційні канали комунікацій:
- сайт (www.pfu.gov.ua);
- вебпортал електронних послуг (www. portal.pfu.gov.ua);
- Facebook (www.facebook.com/pfu.gov.ua);
- Telegram (https://t.me/PensFund);
- Twitter (@PFU_UA);
- WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M);
- YouTube (www.youtube.com/@PensFund).
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