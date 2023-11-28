Малокалорійна, але при цьому поживна. Багата на вітаміни, білки та клітковину — на думку дієтологів, брюссельська капуста має безліч корисних властивостей. Утім, кулінари також вподобали її, пропонуючи багато рецептів.

ЯСКРАВА ЗАПІКАНКА

300 г брюссельської капусти

3 яйця; 100 мл молока

100 г твердого сиру

1 чайна ложка приправи для картоплі

0,5 чайної ложки солі

2—3 столові ложки панірувальних сухарів

вершкове масло для змащування форми

Капусту викласти в підсолену воду, варити 5 хв. з моменту закипання. Розрізати капустини навпіл, дати охолонути.

Яйця з’єднати з молоком, сіллю, приправою, дрібно натертим сиром. Форму щедро змастити маслом, притрусити сухарями. Викласти капусту. Розподілити заливку. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці 25—30 хв.

ГАРНІР ДО М’ЯСА

300 г брюссельської капусти

по середній цибулині та морквині

маленький зубчик часнику

пів пучечка зелені

сіль

чорний мелений перець

олія для смаження

Цибулину нарізати дрібними кубиками, капустини розрізати навпіл. Морквину крупно натерти. Зелень посікти. Цибулю обсмажити в олії до золотавості. Викласти моркву, готувати на повільному вогні 3 хв. Додати капусту, посолити, поперчити за смаком, перемішати. Влити пів склянки води, накрити кришкою, тушкувати на маленькому вогні 10—15 хв. до м’якості капусти. Додати зелень і вичавлений часник, тримати на вогні 2 хв.

У ВЕРШКОВОМУ СОУСІ

500 г брюссельської капусти

50 г тертого сиру

1 лавровий листок

сіль

Соус:

4 столові ложки вершкового масла

4 столові ложки борошна (без верху)

0,5 л молока

0,5 чайної ложки солі

дрібка мускатного горіха

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

Закип’ятити воду, посолити, додати лавровий листок. Викласти капустини, варити 5 хв. від моменту закипання. Відкинути на друшляк.

Для соусу розтопити в сковорідці масло. Постійно помішуючи, всипати борошно, готувати до золотавого кольору. Тоненькою цівкою влити гаряче молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Потримати на вогні 2—3 хв. до загусання. Додати сіль, перець, мускатний горіх. Зняти з вогню.

Форму для запікання змастити маслом, викласти капусту. Полити соусом, притрусити сиром. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці 25—30 хв., або до золотавої скоринки.