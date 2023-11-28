Теплолюбні рослини на зиму потребують утеплення. Однак важливо все зробити правильно, інакше можуть загинути.

ПОМИЛКИ

Одна з найпоширеніших — укриття рослин, які цього насправді не потребують. Останніми роками зими стали значно м’якішими, ніж були колись, і це треба брати до уваги. Також господарі нерідко читають закордонну літературу, де на зиму радять укривати рослини. Але ж при цьому треба враховувати кліматичні зони. Приміром, я вже давно не укриваю троянди, бо під укриттям вони можуть випріти та загинути. Натомість потребують укриття деякі види хризантем, гортензій (та й то не всі), екзотичні рослини (хурма, інжир, гранат тощо).

Друга поширена помилка — поспіх. Насправді укривати рослини потрібно лише з настанням стійких холодів. А цього року навіть початок листопада був дуже теплий. Розпочинати укриття варто, коли температура опуститься до 5—7 градусів.

І третє: будь-який вид укриття повинен пропускати повітря, інакше рослина під ним загине.

ПІДГОТОВКА

Перед укриттям рослини рясно поливають, видаляють опале листя та бур’яни, підживлюють фосфорно-калійними добривами, розпушують ґрунт. Також обрізують сухі та хворі гілки.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ СПОСОБИ

Агроволокно, спанбонд та інші неткані матеріали. Створюють бар’єр, який дозволяє утримувати тепло навколо рослин, пропускають повітря та вологу. Легко встановлюються та знімаються. Краще обирати матеріал високої щільності й тільки білого кольору. Рослини обмотують волокном двічі, а поверх закріплюють м’якою мотузкою. Нижній край закріплюють на рівні поверхні землі.

Також нетканий матеріал натягують на каркас або вкривають ним землю. Ось вам порада від моєї сусідки, яка багато років вирощує інжир: «На зиму до прикореневої зони підсипаю землі, а поверх ще й тирси. Дерево обмотую спанбондом у 2 шари. Рослини чудово зимують. А якщо й підмерзають, то швидко відростають».

Мішковина, брезент чи інші щільні полотняні матеріали. Пропускають повітря, непогано захищають стовбури, але не запобігають промерзанню ґрунту.

Хвойні гілочки. Добре затримують сніг, відлякують гризунів. Іноді зустрічається застереження, що хвоя підкислює ґрунт. Але при укритті підкислення майже не відбувається. Гілки хвої використовують і для обв’язування молодих дерев від зайців і сонячних опіків. До слова, цьогоріч мої молоді яблуньки зайці об’їдали навіть у травні!

Сухе листя. Підходить лише здорове та не уражене шкідниками. Мокре листя може спричинити гниття.

Як і будь-яка інша органіка, розкладаючись, листя збагачує ґрунт поживними речовинами та поліпшує його структуру.

Хмиз. Добре затримує сніг, але в безсніжні зими майже не утеплює. До того ж його полюбляють гризуни. З цією ж метою використовують стебла соняшника й кукурудзи.

Солома. Добре утеплює, але приваблює гризунів, намокає і може пріти. Шар соломи зверху можна накрити більш важкими матеріалами — тим же хмизом чи стеблами соняшника.

Тирса. Частіше використовують все ж як мульчу, а не укриття. Підкислює ґрунт, до того ж при намоканні може спричиняти гнилісні процеси.

Перегній. Не лише утеплює, а й підживлює рослини. Не злежується, але взимку промерзає.

Відходи будівництва. З них можна зробити хороші каркаси для утеплення, наприклад, із залишків шиферу чи дощок.

Людмила РОМАШКО.

м. Прилуки Чернігівської обл.