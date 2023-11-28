Із вами так бувало: захворіли на гостре респіраторне захворювання (ГРЗ), а потім почуваєтеся краще після важкої ночі з гарячкою і потом? Імовірно, що бувало, і не раз. Тому й міф про можливість «випотіти хворобу» досі живий, а люди з ГРЗ прагнуть «лікуватися» кублінням у численні ковдри.

Чи це помічне? Ні. Адже піт — не причина видужання, а побічний ефект роботи імунної системи та регуляції температури тіла, роз’яснюють у МОЗ. Ми почуваємося краще тільки тоді, коли імунна система подолала збудника захворювання. Як це відбувається, і що робити, аби скоріше видужати?

Температура нашого тіла має бути завжди сталою, а якщо вона збільшилася, отже, «так треба», і в нашому тілі задля цього тимчасово змінилося налаштування терморегуляції. Поштовхом є передусім контакт із чужорідними бактеріями чи вірусами, а ціль — активація певних генів і розвиток імунної відповіді.

Піт виділяється тоді, коли тіло знову отримує дозвіл на нормалізацію температури після гарячки. Потовиділення при хворобі — ознака того, що імунна реакція запустилася належним чином. Гарячка не вбиває збудників хвороби, але якщо триває довго і є надто потужною, то шкодить нашому тілу. Недарма ж маємо так добре налаштовану терморегуляцію. Тому не потрібно намагатися стимулювати потовиділення перегрівом чи терпіти високу температуру (38 градусів і вище) — це не допоможе подолати інфекцію.

Якщо гарячка триває довго і збити її не вдається, отже, тіло досі отримує сигнал про присутність збудника хвороби — наприклад, ураження легенів пневмококами — і запалення триває далі. У такому разі треба негайно звернутися до лікаря.

Піт — це ознака того, що наш імунітет почав справлятися зі збудником хвороби, а не причина перемоги над ним.