Народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, встановлення батьківства або усиновлення — усі важливі у житті людини події фіксуються в документах, які називаються актовими записами цивільного стану.

Іноді такі документи потребують внесення змін, уточнень, виправлень. Щоб зробити це, потрібно звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, ЦНАП (у разі надання такої послуги) або консульської установи України, якщо ви перебуваєте за кордоном, радять у Мін’юсті.

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану регулюється Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затвердженими наказом Мін’юсту від 12.01.2011.

Основні підстави

Підставою для внесення змін до актових записів цивільного стану, крім висновку відділу ДРАЦС або дипломатичного представництва (консульської установи) України в іншій державі, зокрема є:

— рішення суду про встановлення неправильності в актовому записі цивільного стану;

— рішення суду про визнання батьківства (материнства), усиновлення (удочеріння) або виключення відомостей про батька (матір дитини) з актового запису про народження;

— заява про визнання батьківства;

— постанова адмінсуду;

— заява матері, котра не перебуває у шлюбі, опікуна, піклувальника або самої повнолітньої дитини щодо внесення відомостей про батька дитини, якщо вони не зазначені відповідно до ст.135 Сімейного кодексу України;

— заява дружини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання прізвища одного з них як спільного або про приєднання до свого прізвища другого з подружжя;

— заява батьків про зміну прізвища малолітньої дитини у разі зміни прізвища одного з них;

— заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків (або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним чи безвісно відсутнім) та згода дитини віком від 7 до 14 років, якій при державній реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків;

— актовий запис про зміну імені у випадках, передбачених законодавством;

— актовий запис про шлюб і розірвання шлюбу;

— рішення органу опіки та піклування, оформлене розпорядженням райдержадміністрації чи рішенням виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини.

Хто може подати заяву:

— особа, щодо якої складено актовий запис;

— один із батьків, опікун або піклувальник дитини;

— опікун недієздатної особи;

— спадкоємці померлого;

— представник органу опіки та піклування.

Подання нотаріально засвідченої заяви через представника допускається, якщо його повноваження нотаріально засвідчені.

Куди подавати

Заяву можна подати до відділу ДРАЦС, через ЦНАП (у разі надання такої послуги) або до дипломатичного представництва (консульської установи) України за кордоном.

В умовах воєнного стану заява подається до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній українській владі території.

Необхідні документи

* Заява встановленої форми.

* Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства.

* Свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, в якому зазначені відомості, що підлягають зміні.

* Документи, що підтверджують підстави для внесення змін (рішення суду, рішення органу опіки тощо).

Документи іноземною мовою подають із засвідченим перекладом.

Якщо підставою є рішення суду, зміни вносять лише після офіційного отримання його електронного примірника через взаємодію реєстрів.

Строк розгляду

Він не перевищує трьох місяців з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС.

За наявності поважних причин і за письмовим дозволом керівника відділу ДРАЦС цей строк може бути продовжено ще на три місяці.

Після внесення змін видається нове свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.