Калина — справжня панацея від багатьох хвороб. Тож зібравши врожай цілющих ягід, варто подбати про те, щоб вони якомога довше збереглися. Зберігання свіжої калини залежить від того, як довго плануєте її використовувати. Для коротко- або середньострокового зберігання підійде холодильник. Збирайте ягоди гронами, не обриваючи з гілочок. Це допомагає калині довше залишатися цілою та свіжою. Помістіть грона в паперовий пакет або негерметичний контейнер, вистелений паперовим рушником для поглинання зайвої вологи. В такий спосіб ягоди можуть зберігатись до 4-х тижнів. Або ж підвісьте грона в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні. Наприклад, на горищі, в коморі або на заскленому балконі так, щоб не торкалися одне одного. Холод допоможе запобігти розвитку плісняви, і калина так зберігатиметься до 2-х місяців.

Калину можна заморозити: для цього ягоди перед тим оббирають з гілочок, промивають і добре просушують. Потому розкладають тонким шаром на піддоні або дошці та поміщають у морозильну камеру для швидкого заморожування. Далі пересипають у герметичні пакети або контейнери.

Зберігає всі вітаміни і не вимагає варіння калина, перетерта з цукром у пропорції 1:1, яку тримають у холодильнику або прохолодному погребі.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.