Через відключення електроенергії почастішали випадки екстрених зупинок ліфтів. У ДСНС спільно з UNICEF Ukraine розповідають, як діяти, якщо ви чи ваша дитина опинилися в такій ситуації, та як підготуватися до раптової зупинки ліфта.
* Розкажіть дитині, як діяти, якщо ліфт зупинився.
* Дітям до 12 років не рекомендується користуватися ліфтом без супроводу дорослих.
* За наявності, завантажте графік відключення електроенергії в телефон і не заходьте у ліфт близько до часу вимкнення світла.
* Тримайте телефон зарядженим і носіть із собою ліхтарик.
* Збережіть номери телефонів батьків, інших близьких людей і Служби порятунку 101.
* Якщо ліфт зупинився, не намагайтеся відчинити двері самостійно, не стрибайте, не натискайте всі кнопки.
* Натисніть кнопку виклику диспетчера. Якщо немає відповіді, зателефонуйте 101, батькам або комусь ще з дорослих.
* Використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків.
* Голосно покличте на допомогу.
* Зберігайте спокій: глибоко дихайте, сядьте на підлогу або зіпріться на спинку ліфта, стискайте в руках телефон, іграшку чи свою руку.
* Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.
