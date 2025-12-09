Через відключення електроенергії почастішали випадки екстрених зупинок ліфтів. У ДСНС спільно з UNICEF Ukraine розповідають, як діяти, якщо ви чи ваша дитина опинилися в такій ситуації, та як підготуватися до раптової зупинки ліфта.

* Розкажіть дитині, як діяти, якщо ліфт зупинився.

* Дітям до 12 років не рекомендується користуватися ліфтом без супроводу дорослих.

* За наявності, завантажте графік відключення електроенергії в телефон і не заходьте у ліфт близько до часу вимкнення світла.

* Тримайте телефон зарядженим і носіть із собою ліхтарик.

* Збережіть номери телефонів батьків, інших близьких людей і Служби порятунку 101.

* Якщо ліфт зупинився, не намагайтеся відчинити двері самостійно, не стрибайте, не натискайте всі кнопки.

* Натисніть кнопку виклику диспетчера. Якщо немає відповіді, зателефонуйте 101, батькам або комусь ще з дорослих.

* Використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків.

* Голосно покличте на допомогу.

* Зберігайте спокій: глибоко дихайте, сядьте на підлогу або зіпріться на спинку ліфта, стискайте в руках телефон, іграшку чи свою руку.

* Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.