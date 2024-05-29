Жоржини — рослини теплолюбні. І з висадкою бульб у відкритий ґрунт квапитись не варто. Роблять це, коли ґрунт (не повітря) на глибині 15 см прогріється до 10 градусів і мине загроза приморозків. Одного разу придбала бульбокореневище жоржини у квітні й одразу висадила. Однак похолодало — і перші паростки відразу ж почорніли та пов’яли. На щастя, згодом кореневище дало нові паростки, але рослина ще довго оговтувалась, тож більше так не експериментую.

Лунки копають розміром 30х30 або 40х40 см. На дно кладуть шар перегною або компосту. Бульби ретельно оглядають. Очищують від сухих коренів, видаляють пошкоджені місця. Зрізи обробляють зеленкою чи товченим деревним вугіллям. Бульби при посадці не заглиблюють. Верхня частина кореневища має бути над поверхнею ґрунту на 2–3 см.

Для прискорення проростання жоржини перед посадкою пророщують.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.