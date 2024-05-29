Від бронхіальної астми — хронічного захворювання дихальних шляхів, яке призводить до труднощів із диханням, страждають як дорослі, так і діти. Дуже важливо обрати сімейного лікаря та перебувати під наглядом фахівця, наголошують у НСЗУ. Супровід і спостереження пацієнта з астмою здійснює лікар первинної медичної допомоги.
Щоб отримати послугу безоплатно, потрібно звернутись до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким укладена декларація. Також цей медичний фахівець призначає лікування, направляє до вузьких спеціалістів і на додаткові обстеження за потреби.
Наприклад, якщо пацієнту з астмою потрібна спеціалізована допомога алерголога, пульмонолога або іншого фахівця, її можна отримати безоплатно за електронним направленням, яке випише сімейний або лікуючий лікар.
Із електронним направленням пацієнт може звернутись до будь-якого закладу, який уклав договір з НСЗУ за напрямом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» та має відповідного фахівця.
Також у пацієнта є можливість отримувати препарати для лікування бронхіальної астми за програмою «Доступні ліки» — безоплатно або з доплатою. В програму входять 32 лікарські засоби для лікування хвороб нижніх дихальних шляхів, зокрема бронхіальної астми. З них 20 торгових назв українці можуть отримати повністю безоплатно, 13 — із доплатою.
Щоб отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, потрібен електронний рецепт. Його виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр. Пацієнт із встановленим діагнозом може навіть отримувати е-рецепт без особистого відвідування лікаря. Але дистанційний формат комунікацій потрібно узгодити заздалегідь.
Із е-рецептом потрібно звернутись до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ за програмою «Доступні ліки». Наразі в Україні таких аптек майже 15 тисяч.
Знайти найближчу таку аптеку можна через:
- контакт-центр НСЗУ за номером 16-77;
- дашборд на сайті НСЗУ: https://cutt.ly/deqODTLZ. У меню зліва оберіть ваш населений пункт і потрібний напрям програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та контактами;
- чат-бот «Спитай Гриця» https://t.me/SpytaiGrytsia_bot. Виконуйте вказівки чат-бота, і він підкаже, де найближча аптека.
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