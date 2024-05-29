Чи не кожен покупець стикався з подібним: начебто звичний продукт, звична упаковка, звична ціна, але якщо придивитися, то вага менша, ніж зазвичай. От ми звикли, що цукор чи крупу продають у кілограмових пачках, а, дивись, там уже написано 850 г. Те саме з рідкими харчовими продуктами, зокрема молоком, олією, оцтом.

Чи є це порушенням прав споживача? У Держпродспоживслужбі радять звернутися до чинного законодавства. Наприклад, ст.4 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» визначено, що інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача і не повинна вводити в оману, зокрема щодо його характеристик — категорії, характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», країни або місця походження, способу виробництва (виготовлення).

Якщо вагу на маркуванні товару вказано вірно, навіть коли це не відповідає очікуванням споживача, — порушення законодавства з боку суб’єкта господарювання немає.

Кількість продукту в установлених одиницях вимірювання входить до переліку обов’язкової інформації про харчові продукти, тому варто уважно читати інформацію на маркуванні товару, аби зробити зважений вибір.

А виявивши, що вага товару не відповідає інформації, яка зазначена на маркуванні, звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.