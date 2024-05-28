Люблю незвичайні, але прості у приготуванні салати. І чипси чудово підходять для цього. Ними можна оригінально прикрасити страву, вони приємно хрумтять у салаті та надають особливого смаку.
- 1 середнє куряче філе (300 г)
- 5 варених яєць
- 12 помідорів черрі
- 2 великі варені морквини
- 1 банка консервованої кукурудзи
- пучечок зеленої цибулі
- 2 жмені чипсів
- 5 столових ложок густої сметани
- 2 столові ложки майонезу
- 2 зубчики часнику
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Куряче філе розрізати вздовж на 2 тонких пласти. Посолити, поперчити. У сковорідці розігріти трохи олії, викласти філе. Смажити 7 хв. на середньому вогні. Перевернути, смажити ще 7 хв. Дати охолонути.
Яйця нарізати кубиками, моркву — соломкою, філе — тонкими скибочками, помідори розрізати на четвертинки. Зелену цибулю посікти.
Для соусу змішати майонез і сметану, посолити, поперчити, вичавити часник, перемішати. Викласти у прозорий салатник шарами: яйця — морква — соус — кукурудза — зелень — помідори черрі — м’ясо – соус — подрібнені чипси — зелена цибуля.
Щоб чипси не розм’якли й залишилися хрусткими, подавайте салат одразу.
Надія РИБАК. м. Вінниця.
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