Люблю незвичайні, але прості у приготуванні салати. І чипси чудово підходять для цього. Ними можна оригінально прикрасити страву, вони приємно хрумтять у салаті та надають особливого смаку.

1 середнє куряче філе (300 г)

5 варених яєць

12 помідорів черрі

2 великі варені морквини

1 банка консервованої кукурудзи

пучечок зеленої цибулі

2 жмені чипсів

5 столових ложок густої сметани

2 столові ложки майонезу

2 зубчики часнику

сіль

чорний мелений перець

олія

Куряче філе розрізати вздовж на 2 тонких пласти. Посолити, поперчити. У сковорідці розігріти трохи олії, викласти філе. Смажити 7 хв. на середньому вогні. Перевернути, смажити ще 7 хв. Дати охолонути.

Яйця нарізати кубиками, моркву — соломкою, філе — тонкими скибочками, помідори розрізати на четвертинки. Зелену цибулю посікти.

Для соусу змішати майонез і сметану, посолити, поперчити, вичавити часник, перемішати. Викласти у прозорий салатник шарами: яйця — морква — соус — кукурудза — зелень — помідори черрі — м’ясо – соус — подрібнені чипси — зелена цибуля.

Щоб чипси не розм’якли й залишилися хрусткими, подавайте салат одразу.

Надія РИБАК. м. Вінниця.