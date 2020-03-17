Стан кишечника значною мірою визначає довголіття і здоров’я людини. Рівновага корисних і шкідливих бактерій забезпечує нормальну моторну функцію кишечника, визначає наш настрій і поведінку. Порушення цієї рівноваги може призвести до хронічного запору і, як наслідок, до ожиріння печінки, порушення обміну холестерину, алергії, шкірних висипів і зайвої ваги. Більшість хвороб починаються від забитого шлаками і токсинами кишечника, в якому створюється сприятливе середовище для розмноження паразитів, що отруюють організм і спричиняють хронічні захворювання. Причинами такого стану, окрім неправильного харчування, часто є стрес. Людина стає нервовою, швидко втомлюється, підвищується сприйнятливість до інфекцій.

Про подібні хвороби не прийнято говорити вголос. Але саме проблеми з кишечником завдають людям, особливо поважного віку, незручностей, стають причиною роздратування. Ось чому так важливо дбати про правильну його роботу. Для підтримання нормальної мікрофлори кишечника потрібні пробіотики і пребіотики. Вони мають становити не менше 50% денного раціону. Чому? Що в них корисного?

Пробіотики — це корисні живі мікроби, які живуть у кисломолочних продуктах. У першу чергу в йогурті, ряжанці та кисляку. Ці мікроби через рот, а потім — стравохід потрапляють у шлунок і не гинуть під впливом кислоти. Далі вони переміщуються у кишечник, таким чином сприятливо впливають на організм, нормалізують склад і підвищують біологічну активність нормальної мікрофлори кишечника. Основними її представниками є біфідо- і лактобактерії. Вони витісняють шкідливі бактерії, стимулюють імунну систему, допомагаючи захищатися від вірусів і бактерій, які нас атакують, не тільки в шлунково-кишковому тракті, а й на слизовій дихальних шляхів. Крім того, 80% гормонів радості (серотоніну й ендорфіну) виробляють саме бактерії, що живуть у кишечнику. Тому пробіотики ще й підвищують настрій, втамовують спрагу і поліпшують апетит.

Йогурт містить 107 корисних мікроорганізмів. Та більшість із них знищуються шлунковим соком і не виживають. Є лише 5 штамів живих біфідобактерій — Animalis, Bifidum, Lactis ВВ12, Breve, Adoliscenti, які мають величезну доказову базу.

Пребіотики — це речовини, які не перетравлюються і не засвоюються у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, а ферментуються мікрофлорою товстого кишечника людини і стимулюють її ріст і життєдіяльність. Вони є їжею для пробіотиків всередині організму. Зелень і овочі, тобто грубі волокна (інулін), — це найкраща їжа для корисної мікрофлори. Найбільша кількість інуліну міститься у топінамбурі та висівках. Загалом, у всіх продуктах, де є неперетравлювані волокна.

Крім того, що зелень і овочі сприяють попередженню властивих людям у віці запорів і виводять холестерин, вони забезпечують раціон достатньою кількістю мінеральних речовин, покращують привабливість і смакові якості страв, адже у літніх людей апетит часто знижений.

ЯК НОРМАЛІЗУВАТИ РОБОТУ КИШЕЧНИКА

«Потрібно уважно слідкувати за своїми відчуттями в роботі кишечника, — каже біолог Тетяна Ліханова. — Якщо є порушення випорожнень, кольки або через окремі продукти посилюється дискомфорт кишечника, не зволікайте і звертайтеся до проктолога або гастроентеролога. Потрібно впевнитися, що немає онкозахворювань або інших тяжких хвороб.

Якщо немає протипоказань, для очищення кишечника попийте натщесерце протягом місяця по 100 мл морквяного і бурякового соку. Найзручніше встати рано вранці, за 4 години до їжі випити сік і знову лягти спати.

А ще заваріть трав’яний збір: по 1 чайній ложці ромашки, шавлії та звіробою, 0,5 чайної ложки чистотілу змішайте, залийте 0,5 л окропу і 10 хвилин настоюйте. Пити треба за 20 хв. до прийому їжі тричі на день протягом місяця.

Якщо вас турбують закрепи, робіть регулярно масаж живота, підвищуючи таким чином тонус кишечника. Вранці, щойно прокинулися, робіть масажні рухи строго за годинниковою стрілкою, як рухається їжа в кишечнику, тобто «заводьте» його, як годинник. Боротися із закрепами допомагає навіть старим і важкохворим людям суміш, яка м’яко випорожняє кишечник.

Потрібно взяти по 400 г кураги і чорносливу, 250 г меду, 1 пачку листя сени в гранулах, по 1 пляшці (25 г) вазелінової олії (стерильної!) та гліцерину, 3 столові ложки оливкової олії.

Перекрутити все на м’ясорубці, перемішати і поставити в холодильник. Приймати за необхідності по десертній ложці на ніч, запиваючи 150 мл теплої води».

Підготувала Валентина ГАРКАВА.