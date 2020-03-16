Золотиста смажена цибуля, додана в дріжджове тісто, надасть хлібу неповторного аромату. Повітряний пористий м’якуш і хрустка скоринка зверху — ідеально смакуватиме з гарячими супами або в бутербродах!

330–370 г борошна

13 г свіжих дріжджів

0,5 чайної ложки цукру

неповна чайна ложка солі

210 мл води

2 середні цибулини

2 столові ложки олії

столова ложка вершкового масла

Для опари в теплій воді розвести дріжджі, цукор. Всипати 150 г борошна. Розмішати, накрити рушником, поставити в тепло на 20 хв. до появи пінної шапочки. За цей час на розігрітому вершковому маслі та олії обсмажити нарізану середніми кубиками цибулю до м’якості та рум’яності. Дати охолонути до теплого стану. В опару всипати сіль, просіяне борошно. Добре вимісити. Додати обсмажену цибулю разом з маслом та олією, в яких смажилася. Тісто добре вимісити. Воно виходить трохи липким, але водночас добре тримає форму. Сильно забивати борошном не треба, бо хліб не буде легким. Щоб зручно було вимішувати, змастіть руки олією — так тісто не сильно липнутиме. Викласти тісто в миску, змащену олією, накрити рушником, аби не завітрювалося. Поставити в тепло на 1 год., воно має збільшитися вдвічі. Тісто обім’яти, трохи розкачати в прямокутник. Згорнути в рулет. Викласти у змащену олією форму. Дати піднятися в теплому місці (приблизно 30 хв.). За бажанням хліб можна змастити олією. Духовку розігріти до 240 градусів. Поставити в неї каструлю з водою — це потрібно, аби хліб при випіканні зволожився і вийшов з рум’яною скоринкою та легким м’якушем. Поставити у духовку на 10 хв. Потім забрати каструлю з водою, температуру зменшити до 200 градусів і випікати ще близько 10 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.