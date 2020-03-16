Рано навесні зусилля садівників спрямовані на знищення шкідників, які ще перебувають у стані зимівлі, тож не варто чекати, доки почнуть пересуватись по ділянці. Аґрус прокидається одним з найперших, тому важливо вчасно обробити. Найсприятливіша температура для цього — плюс 5 градусів. Однак спочатку потрібно провести профілактичне обрізування кущів і знищити обрізані гілочки, бо на них можуть міститись збудники хвороб та яйця шкідників.

До розпускання бруньок кущі аґрусу рекомендується обробити препаратами: Карате, Бі-58, Фуфанон, Децис, Карбофос чи іншими інсектицидами. Всі хімічні засоби готують згідно з інструкцією, що завжди додається до препарату, в жодному разі не перевищуючи дозу. Працюють у засобах індивідуального захисту: спецодязі, головному уборі, рукавичках, захисних окулярах, респіраторі. Готують препарати в окремому посуді, який після цього не можна використовувати у харчових цілях.

Від грибкових хвороб (зокрема борошнистої роси) допоможуть бордоська рідина, мідний купорос (100 г на 10 л води), залізний купорос (300–400 г на 10 л води), ХОМ (хлорокис міді), Топаз та інші. Під час приготування бордоської рідини не забувайте, що мідний купорос та вапно розчиняють в окремих ємкостях. Розчин мідного купоросу тонкою цівкою вливають у розчин вапна, розмішують та обприскують кущі. Обробляти їх потрібно дуже ретельно, намагаючись не оминути жодної тріщинки на пагонах. Пристовбурні круги разом з опалим листям також обробляють.

Дуже добре оздоровлює кущі обробка окропом (особливо при ураженні бруньковим кліщем). Така процедура аґрусу не зашкодить, а ось шкідники від неї загинуть. Обробляють кущі, коли бруньки ще вкриті лусочками. Пристовбурні круги також поливають. Корисним буде підживлення аґрусу розчином аміачної селітри (50 г на 10 л води). Дехто радить обробки содою (100 г на 10 л води), однак це доволі м’який засіб, який не впорається з яйцями шкідників. Утім, для профілактики це буде зовсім не зайвим. Краще скористатись не кухонною, а кальцинованою содою (50 г на 10 л води), яка діє ефективніше. Корисним агрозаходом буде перекопування ґрунту під кущами — це допоможе знищити зимуючих личинок. А щоб шкідники не змогли навесні вийти на поверхню, можна замульчувати пристовбурні круги товстим шаром торфу (6–10 см), перепрілою тирсою, компостом чи перегноєм. Аґрус любить сусідство помідорів, бо томатний запах відлякує багатьох його шкідників.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.