Орнітоз, або хламідіоз птахів — небезпечна недуга, спільна для тварин та людей. Серед тварин хворіють переважно птахи: голуби, водоплавна птиця, горобці, декоративні птахи (папуги, канарки) та інші, усього — від 130 до 150 видів. При безпосередньому контакті дикі птахи можуть заразити домашню птицю: качок, індичок, курей. Особливо небезпечними є міські голуби.

Найчастіше хвороба проявляється в холодну пору року. Недуга підступна тим, що у природних умовах інфекція зазвичай прихована.

В організм людини збудник інфекції хламідія Chlamydia psittaci потрапляє з зовнішнього середовища та може зберігатись до 2–3 тижнів. Передається повітряно-крапельним шляхом, контактно, через їжу, може виділятись з фекаліями та носовими виділеннями птахів.

Діагностувати орнітоз у людини непросто, оскільки його симптоми властиві багатьом іншим хворобам. Існують гостра та прихована форма недуги. При гострій підвищується температура, спостерігається загальна слабкість, знижується апетит, відчуваються болі у м’язах, уражуються дихальні шляхи, з’являється нежить, розвивається пневмонія. Ймовірні серйозні ускладнення. Хронічний орнітоз може перебігати роками. Особливо схильні до ураження люди зі слабким імунітетом, зокрема діти. Лікування тривале, з застосуванням антибіотиків.

Жителям міст важливо уникати контактів із вуличними птахами, особливо голубами. Адже небезпеку може становити навіть невинна, здавалося б, годівля птахів. Коли вуличний голуб махає крилами, він сприяє розповсюдженню збудника у повітрі. Тим більше існує ризик заразитися, годуючи птахів з рук. Особливо небезпечні голуби з наявними ознаками хвороби: такий птах зазвичай не боїться людей і не тікає при їх наближенні. Пір’я у нього настовбурчене, в очах помітні виділення.

Виявити ознаки орнітозу у домашньої птиці також непросто, бо подібні до інших хвороб. До того ж, симптоматика дуже різна: птиця може бути млявою, сидіти окремо від інших, у неї буде пронос, хрипи, кон’юктивіт, чхання, нежить, знижується яйценосність. Водночас перебіг може бути безсимптомним, і зовні птиця матиме здоровий вигляд. Кури порівняно з іншою домашньою птицею найбільш стійкі до орнітозу, у них хвороба перебігає приховано і дуже швидко. Можуть бути носяіми інфекції без будь-яких клінічних ознак. Птиця, що перехворіла, отримує нетривалий імунітет. Можливі випадки повторного захворювання.

Діагноз ставлять на підставі епідеміологічного аналізу. Хворих особин ізолюють, ветеринар призначає курс антибіотиків. Важливо здійснювати профілактичні заходи і не допускати контакту домашньої птиці з дикою. Доглядати за хворою птицею слід в одноразових масці та рукавичках, адже її лікування може бути небезпечним для людини. Вірус нездатний протистояти високим температурам. Тому при термічній обробці м’яса збудник гине, відтак вірогідність ураження від вживання такого м’яса фактично нульова.

Валентина ОМЕЛЯНЧУК.