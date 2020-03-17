При появі печії потрібно приймати ліки, що знижують кислотність шлунка, наприклад, пантопразол, омепразол. Якщо печія не минає, слід звернутися до гастроентеролога, зробити гастроскопію. Рекомендується дотримуватися дієти — надавати перевагу відварному, нежирному м’ясу і рибі, тушкованим овочам, зелені, кашам. Також не рекомендується їсти перед сном і лежати на дивані після їжі. І необхідно знизити зайву вагу.

Підніміть узголів’я ліжка на 15 см, адже викид кислоти відбувається вночі. Хто не може відмовитися від кави, пийте її без кофеїну. Тим, хто курить, потрібно кинути.

Тримати кислоту в шлунку і не давати їй потрапляти у стравохід допомагають водний розчин соди і молоко. Це дає короткочасний ефект. Але пити їх потрібно вкрай рідко, тільки в разі, якщо під рукою не виявилося потрібних препаратів.

Валентина ГАРКАВА.