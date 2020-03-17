Завдяки пророщуванню (яровизації) врожай картоплі можна одержати раніше звичайних строків, крім того, він буде вищий (за хорошого догляду — на 40–50 відсотків). Під час яровизації легше виявити та вчасно видалити хворі та ушкоджені бульби.

Починають яровизацію за 30–40 днів до посадки. Для цього обирають здоровий невироджений посадковий матеріал. Довгі білі паростки на бульбах обривають. Пророщують у світлих опалюваних приміщеннях з вологістю повітря 85–95 відсотків. Протягом перших 6–8 днів — при температурі 12–15 градусів, потім її знижують до 6–9. Необхідну вологість у приміщенні можна забезпечити, періодично розбризкуючи у ньому воду, змочуючи підлогу, розвішуючи мокрі мішки. Час від часу бульби перевертають, щоб усі паростки рівномірно набули зеленого забарвлення. Чому бульбам потрібно світло? Бо у темряві виростають довгі крихкі пагони. Що краще освітлюватимуться вічка, то міцнішими будуть паростки. До того ж, на світлі бульби зеленіють завдяки виробленню у них природної отрути — соланіну, що захищає їх від хвороб.

Існує 3 способи пророщування: на світлі (сухе), вологе (у тирсі, перегної, торфі), комбіноване (спочатку на світлі, потім — у вологому середовищі).

Сухе пророщування. Бульби розкладають на підлозі, стелажах, полицях в 1–2 шари і залишають на світлі, лише час від часу обприскуючи. Недолік: для цього способу знадобиться багато місця. Найкраще джерело освітлення — вікна. Тому важливо вибрати приміщення, де їх найбільше. Також дуже важливо, щоб воно гарно провітрювалось. Стелажі дозволять зекономити місце, але їх важко рівномірно освітити. Важливо, щоб вікна розміщувались від них по обидва боки. Оптимальна висота між стелажами — 50–60 см.

Вологе пророщування. Ящик встеляють плівкою або папером. Укладають шар вологої тирси, перегною чи торфу, потім бульбу в 2–3 шари. Але якщо дозволяє площа — краще в 1 шар. Регулярно обприскують водою. При цьому стежать, щоб не перезволожити бульби. У тирсі картоплини можуть підгнивати, тому слід регулярно їх перевертати.

Комбінований спосіб. Посадковий матеріал спочатку кладуть на пару тижнів у світле тепле місце, регулярно перевертаючи та обприскуючи. Коли з’являться перші паростки, перекладають у вологий субстрат.

За правильного пророщування на бульбах з’являться товсті м’ясисті темні паростки завдовжки 1–3 см. Якщо будуть довшими, великий ризик, що вони обламаються. Якщо строк яровизації скінчився, але висаджувати бульбу ще рано, матеріал можна залишити у тих самих умовах, але знизити температуру у приміщенні та посилити вентиляцію. Якщо ж, навпаки, ви дещо спізнились із закладанням бульб на пророщування, за 15–20 днів до посадки закладіть їх на яровизацію при кімнатній температурі.

Яровизовані бульби сходять на 15–20 днів раніше, ніж не пророщені.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.