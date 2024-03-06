Відтепер квиток можна здати, навіть якщо повернення онлайн уже недоступне, при цьому не заповнюючи паперової заяви, повідомляють в «Укрзалізниці».

Для цього треба скористатися онлайн-сервісом претензійного повернення залізничних квитків таким чином:

перейти за посиланням: https://services.uz.gov.ua;

вибрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису»;

дочекатися результатів розгляду заяви.

Претензійне повернення квитків проводиться виключно за наявності відповідних відміток на квитках, якщо пасажир:

не використав квиток через хворобу або нещасний випадок і повертає квиток пізніше ніж за годину після відправлення поїзда;

проїхав тільки частину дороги;

повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акта про повернення;

повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

повертає групове замовлення (повністю або частково);

повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Важливо. Наразі через онлайн-сервіс можна повертати квитки у претензійному порядку, якщо вони придбані в застосунку, чат-боті або на офіційному сайті «Укрзалізниці». Сервіс також працює для групових квитків, оформлених у залізничній касі.

Можливість повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступною пізніше.