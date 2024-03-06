Плов без брудного посуду — все нарізали, перемішали та поклали запікатися в рукав. Рис виходить розсипчастий, просочений ароматами. Та ще й з мінімальною кількістю олії.

500 г м’якоті свинини

300 г довгого рису

1 велика цибулина

2 середні морквини

3 зубчики часнику та 1 ціла часничина

2 столові ложки приправи для плову

0,5 чайної ложки меленої куркуми

4 столові ложки олії

400 мл води

сіль

чорний мелений перець

М’ясо нарізати невеликими шматками. Цибулину та 3 зубчики часнику — дрібними кубиками, моркву — соломкою. М’ясо, цибулю, часник і моркву перекласти в миску, додати перець, сіль, 1 столову ложку приправи для плову. Влити 2 столові ложки олії та все добре перемішати.

Рукав для запікання зав’язати з одного боку. Висипати рис, трохи посолити, додати 1 столову ложку приправи для плову, куркуму, влити 2 столові ложки олії, перемішати. Перекласти рукав із рисом на деко, розрівняти руками. Зверху на рис викласти м’ясо та овочі. Цілу часничину (чистити не треба) проткнути ножем, щоб віддала аромат, покласти в рукав. Влити воду кімнатної температури. Рукав щільно зав’язати.

Духовку розігріти до 180 градусів, готувати плов 1 год. Дістати з духовки, рукав обережно розрізати, плов перемішати.