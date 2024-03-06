Плов без брудного посуду — все нарізали, перемішали та поклали запікатися в рукав. Рис виходить розсипчастий, просочений ароматами. Та ще й з мінімальною кількістю олії.
- 500 г м’якоті свинини
- 300 г довгого рису
- 1 велика цибулина
- 2 середні морквини
- 3 зубчики часнику та 1 ціла часничина
- 2 столові ложки приправи для плову
- 0,5 чайної ложки меленої куркуми
- 4 столові ложки олії
- 400 мл води
- сіль
- чорний мелений перець
М’ясо нарізати невеликими шматками. Цибулину та 3 зубчики часнику — дрібними кубиками, моркву — соломкою. М’ясо, цибулю, часник і моркву перекласти в миску, додати перець, сіль, 1 столову ложку приправи для плову. Влити 2 столові ложки олії та все добре перемішати.
Рукав для запікання зав’язати з одного боку. Висипати рис, трохи посолити, додати 1 столову ложку приправи для плову, куркуму, влити 2 столові ложки олії, перемішати. Перекласти рукав із рисом на деко, розрівняти руками. Зверху на рис викласти м’ясо та овочі. Цілу часничину (чистити не треба) проткнути ножем, щоб віддала аромат, покласти в рукав. Влити воду кімнатної температури. Рукав щільно зав’язати.
Духовку розігріти до 180 градусів, готувати плов 1 год. Дістати з духовки, рукав обережно розрізати, плов перемішати.
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