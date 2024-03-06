Неправильними поливами можна звести нанівець усю працю при вирощуванні розсади.

ЯК ЧАСТО ЦЕ РОБИТИ

Універсальної відповіді на це запитання немає. Кожна культура має свої потреби. Крім того, частота поливів залежить від складу ґрунту. Важливі також освітлення, температура та вологість у приміщенні, де вирощується розсада. Тож поливають, коли рослини відчувають у цьому потребу. І в жодному разі — не заливають. Як пишуть у своїй книзі «Все про городництво» О.Барабаш і П.Семенчук, за недостатнього зволоження рослини погано розвиваються, а при надмірному утворюється вегетативний тип куща, тобто при інтенсивному рості формується менший урожай. Крім того, перезволоження загрожує появою такої хвороби, як чорна ніжка, а також плісняви.

Важливо! Змочувати землю потрібно до самих кінчиків корінців, а не лише поверхню. Також важливо, аби поливи були регулярні.

ТЕМПЕРАТУРА, СКЛАД ВОДИ

При поливах холодною водою молоді рослинки отримують стрес, вони втрачають можливість всотувати вологу та корисні речовини. Для більшості рослин підходить вода з температурою 20—25 градусів. Склад води має неабияке значення. Для поливів годиться звичайна вода з-під крана. Важливо лише, аби вона була бодай 2—3 год. відстояна. Часте запитання — чи можна використовувати кип’ячену воду? Ні, не можна. Це, так би мовити, «мертва» вода. Натомість добре використовувати для поливів талу, річкову, озерну та дощову воду. А ще чудово підходить акваріумна, адже рибки та водорості збагачують її органікою.

ЧИ ЗВОЛОЖУЮТЬ ДО ПОЯВИ СХОДІВ

Насіння висівають у вологий ґрунт. А для кращого проростання контейнери накривають плівкою. Тож волога при цьому не випаровується. А щоб не утворилась пліснява, регулярно провітрюють посіви, прибираючи конденсат. Коли з’являються молоді сходи, накриття знімають. І ось тут при поливі важливо не пошкодити тендітні пагінці. Тому для поливу іноді використовують шприц без голки, гумову грушу або принаймні лійку з дрібним розсіювачем. Поливи на цьому етапі не повинні бути рясними, бо крихітні рослини поки споживають мало води.

НАЙКРАЩИЙ ЧАС

Навіть час поливу має значення. Найкраще поливати вранці або вдень, аби до вечора поверхня ґрунту дещо підсохла і він не закисав.

КОЛИ ПІДЖИВЛЮВАТИ

Великою помилкою є поспіх з підживленням розсади. Дехто квапиться це зробити, щойно з’являться перші паростки. Але перший раз вносити добрива слід тоді, коли в сіянців уже є 2—3 справжні листочки.