Адаптуватися до мирного життя ветеранам допомагає Державна служба зайнятості. Тут можна знайти роботу, отримати професію або підвищити кваліфікацію, отримати ваучер на навчання, фінансову підтримку, грант на створення або на розвиток власної справи.

Де можна пройти безкоштовне навчання

У 8 закладах освіти служби зайнятості навчають за 95 робітничими професіями та понад 400 освітніми програмами.

Доступні очна, дистанційна та дуальна форми навчання.

Тривалість — 6 місяців. Із організацією безкоштовного проживання, проїзду та медичного огляду.

Подати заявку на навчання можна онлайн на порталі Державної служби зайнятості в розділі «Навчання», або ж звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Що таке ваучер і як його отримати

Якщо ветеран не зареєстрований як безробітний, але має професійно-технічну чи вищу освіту, він може безоплатно отримати ваучер на навчання (124 професії та спеціальності).

Ваучер — це документ, що дає право пройти навчання у ліцензованих закладах освіти чи в роботодавця за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.

Вартість навчання не може перевищувати 30280 грн.

Якщо сума більша, то різницю доплачує особа або роботодавець. Навчатися можна очно, заочно чи дистанційно.

Яка допомога по безробіттю

Її розмір визначають індивідуально. Максимальна сума на період дії воєнного стану не має перевищувати розмір мінімальної зарплати.

Із 1 січня 2024 року це — 7100 грн.

Грант для ветеранів та їх подружжя на створення або розвиток власного бізнесу

Його сума — від 250 тис. до 1 млн грн (1 млн надається на умовах співфінансування: 70 відсотків — держава, 30 — отримувач гранту).

Для отримання гранту необхідно мати бізнес-план і подати його разом із документами та захистити.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся: