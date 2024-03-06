Безробіття — не підстава не сплачувати аліменти. Згідно з ч.2 ст.195 Сімейного кодексу України заборгованість платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою-підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, котрий одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається, виходячи із середньої заробітної плати працівника для окремої місцевості.

Якщо ж ваш колишній чоловік безробітний і перебуває на обліку в центрі зайнятості, отримує допомогу по безробіттю, то виконавець саме з цієї суми стягує присуджені аліменти.

Якщо ж він офіційно не зареєстрований у центрі зайнятості, то для розрахунку частини від заробітку береться середня заробітна плата в регіоні, де проживає боржник, якщо в судовому рішенні вказана саме частина від заробітку, а не чітка грошова сума.

У разі виникнення заборгованості виконавець може застосувати всі санкції, передбачені законом (заборона виїзду за кордон, заборона керувати транспортним засобом та інше), зокрема можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності.