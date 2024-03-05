Із такою смакують майже всі каші, макаронні вироби та картопля. Також можна подати до неї свіжоспечений домашній хліб, щоб умочати його в ароматну сметанну підливу.

900 г курячої грудки (філе)

250 г сметани (20% жирності)

100 г твердого сиру

3 великі зубчики часнику

сіль

чайна ложка хмелі-сунелі

Промите філе просушити паперовим рушником. Зробити зверху кілька надрізів навскіс 1 см завглибшки. Це потрібно для того, щоб м’ясо добре просочилося ароматами. Посолити філе з обох боків, притрусити хмелі-сунелі — все ретельно втерти в м’ясо. Викласти курку у форму для запікання.

До сметани додати чверть чайної ложки солі, вичавлений часник, перемішати. Викласти сметану до м’яса, ретельно перемішати. Накрити форму плівкою, залишити на 30 хв., щоб курка промаринувалася.

Поставити філе в духовку, розігріту до 180 градусів. Готувати 20 хв. Дістати, притрусити м’ясо крупно натертим сиром. Готувати ще 20–25 хв. до рум’яної скоринки. Форму з готовим курячим філе дістати з духовки, закрити фольгою та дати постояти 15 хв.