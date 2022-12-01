Його від інших борщів відрізняє незвичайний спосіб приготування – такий не вариться, а мліє в духовці у товстостінній каструлі (в ідеалі, звичайно, у печі). Такий борщ виходить більш насиченим.
На 2,5—3 л води:
- 2 середні буряки
- пів головки капусти
- 4—5 середніх картоплин
- 1 велика морквина
- 1 середня цибулина
- 250 г свинини
- олія
- 70—100 г томатної пасти
- 2 маленькі лаврові листочки
- 5 горошин чорного перцю
- 1 горошина духмяного перцю
- 0,5 чайної ложки сушеного часнику
- 0,5 чайної ложки паприки
- 1,5 чайної ложки солі (або за смаком)
- пів пучечка свіжої зелені
- 2 шт. чорносливу
М’ясо нарізати маленькими шматками. Картоплю, цибулю та моркву — кубиками, буряк — соломкою,капусту нашаткувати. У сковорідці розігріти олію. Викласти моркву, пасерувати на маленькому вогні до напівм’якості, викласти в каструлю. Далі спасерувати в олії до напівм’якості буряк, додати до моркви. Скласти овочі в каструлю (можна скористатися гусятницею), додати м’ясо. Викласти прянощі, подрібнений чорнослив, сіль, томат і посічену зелень. Усе перемішати. Залити окропом. Поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 50—60 хв.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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