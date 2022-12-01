Його від інших борщів відрізняє незвичайний спосіб приготування – такий не вариться, а мліє в духовці у товстостінній каструлі (в ідеалі, звичайно, у печі). Такий борщ виходить більш насиченим.

На 2,5—3 л води:

2 середні буряки

пів головки капусти

4—5 середніх картоплин

1 велика морквина

1 середня цибулина

250 г свинини

олія

70—100 г томатної пасти

2 маленькі лаврові листочки

5 горошин чорного перцю

1 горошина духмяного перцю

0,5 чайної ложки сушеного часнику

0,5 чайної ложки паприки

1,5 чайної ложки солі (або за смаком)

пів пучечка свіжої зелені

2 шт. чорносливу

М’ясо нарізати маленькими шматками. Картоплю, цибулю та моркву — кубиками, буряк — соломкою,капусту нашаткувати. У сковорідці розігріти олію. Викласти моркву, пасерувати на маленькому вогні до напівм’якості, викласти в каструлю. Далі спасерувати в олії до напівм’якості буряк, додати до моркви. Скласти овочі в каструлю (можна скористатися гусятницею), додати м’ясо. Викласти прянощі, подрібнений чорнослив, сіль, томат і посічену зелень. Усе перемішати. Залити окропом. Поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 50—60 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.