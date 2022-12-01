Якщо ви залишили свій дім, але не перетнули державний кордон України, — станьте на облік як внутрішньо переміщена особа. Мінреінтеграції підготувало покрокову іструкцію, як це зробити.

1. За новим місцем проживання зверніться до:

органу соціального захисту населення;

або до уповноваженої особи у виконкомі місцевої ради;

або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

також заяву можна подати онлайн через застосунок “Дія”.

2. Приготуйте документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус.

3. У разі відсутності паспорта можна стати на облік ВПО на підставі або цифрового документу, або довідки від Державної міграційної служби України.

4. Ви можете отримати довідку ВПО навіть у разі переміщення в межах одного населеного пункту, району, області.