Якщо ви залишили свій дім, але не перетнули державний кордон України, — станьте на облік як внутрішньо переміщена особа. Мінреінтеграції підготувало покрокову іструкцію, як це зробити.
1. За новим місцем проживання зверніться до:
- органу соціального захисту населення;
- або до уповноваженої особи у виконкомі місцевої ради;
- або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- також заяву можна подати онлайн через застосунок “Дія”.
2. Приготуйте документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус.
3. У разі відсутності паспорта можна стати на облік ВПО на підставі або цифрового документу, або довідки від Державної міграційної служби України.
4. Ви можете отримати довідку ВПО навіть у разі переміщення в межах одного населеного пункту, району, області.
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