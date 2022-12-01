Пенсійний фонд зібрав відповіді на типові питання, які виникають при наданні субсидій, і опублікував їх на своїй сторінці у Фейсбуці.
Якими нормативними актами регулюється питання надання житлових субсидій? (https://bit.ly/3FehZxv )
Хто призначає житлові субсидії? ( https://bit.ly/3OReS1K )
Куди звертатися за призначенням житлової субсидії? ( https://bit.ly/3ixlera )
Чи потрібно людям, яким субсидії було призначено органами соціального захисту повторно звертатись органів Пенсійного фонду України? ( https://bit.ly/3EUmmwe )
Які документи подаються при зверненні за субсидією? ( https://bit.ly/3FhIhPp )
Кому призначається житлова субсидія і на кого вона розраховується? ( https://bit.ly/3gLo0bL )
Як визначається склад домогосподарства? ( https://bit.ly/3XO2nYJ )
На який термін призначається житлова субсидія? ( https://bit.ly/3B0fLPQ )
Які доходи враховуються до сукупного доходу осіб для призначення житлових субсидій і за який період? ( https://bit.ly/3inAAyd )
Чи проводиться перерахунок житлової субсидії? ( https://bit.ly/3ufJFM9 )
Чи змінилися правила призначення субсидій безробітним? ( https://bit.ly/3FhIu59 )
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