Згідно з чинним законодавством допомогу по безробіттю визначатимуть залежно від страхового стажу:

до 3 років — 180 календарних днів;

від 3 до 6 — 210;

від 6 до 12 — 240;

від 12 до 18 — 270;

від 18 до 24 —300;

від 24 до 30 — 330;

понад 30 років — 360 календарних днів.

Розмір допомоги визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років — 50 відсотків;

від 3 до 6 — 55;

від 6 до 12 — 60;

від 12 до 18 — 65;

від 18 до 24 — 70;

від 24 до 30 — 75;

понад 30 років — 80 відсотків.

Допомогу виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перша половина строку тривалості виплати — 100 відсотків;

у подальшому — 50.

Мінімальний розмір виплати становить 1800 грн (в окремих випадках — 1000 грн).

Максимальний розмір не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2022 році — 9750 грн).