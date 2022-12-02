Згідно з чинним законодавством допомогу по безробіттю визначатимуть залежно від страхового стажу:
- до 3 років — 180 календарних днів;
- від 3 до 6 — 210;
- від 6 до 12 — 240;
- від 12 до 18 — 270;
- від 18 до 24 —300;
- від 24 до 30 — 330;
- понад 30 років — 360 календарних днів.
Розмір допомоги визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого правлінням Фонду для цієї категорії осіб:
- до 3 років — 50 відсотків;
- від 3 до 6 — 55;
- від 6 до 12 — 60;
- від 12 до 18 — 65;
- від 18 до 24 — 70;
- від 24 до 30 — 75;
- понад 30 років — 80 відсотків.
Допомогу виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:
- перша половина строку тривалості виплати — 100 відсотків;
- у подальшому — 50.
Мінімальний розмір виплати становить 1800 грн (в окремих випадках — 1000 грн).
Максимальний розмір не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2022 році — 9750 грн).
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