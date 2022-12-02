Хронічний стрес через війну знищує ресурси нашого організму та наближає старість, – такий висновок зробили українські медики. Але змиритися з цим – не вихід, оскільки здоров’я – теж зброя, яка дає змогу боротися та приносити користь суспільству. «Порадниця» з’ясувала, як у цій ситуації зберегти оптимізм і нормальне самопочуття.

ПІСЛЯ ВІЙНИ ЗАГОСТРЯТЬСЯ ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ

– Про те, що війна та спричинена нею психоемоційна напруга прискорили старіння українців, ще в липні заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, – каже лікар-терапевт Вікторія КОКОШКО. – За його словами, основна проблема в тому, що доступність інформації зараз дозволяє пересічним людям спостерігати військові новини майже у прямому ефірі, що дуже впливає на їхній психологічний стан та самопочуття.

Подібний тривалий вплив на психіку людини призводить до того, що вона біологічно старіє на 10–15 років раніше. Тобто зараз українців у 40–50 років «наздоганяють» хвороби, більш характерні для віку 60+.

Крім того, міністр спрогнозував через рік-два зростання захворюваності на онкологічні та серцево-судинні захворювання (гіпертонія, інфаркти, інсульти). Це при тому, що українці й до війни поступалися своїм ровесникам з інших країн Європи у тривалості та якості життя, фізіологічно старіючи в середньому на 10 років раніше.

У ВСЬОМУ ВИННІ ГОРМОНИ СТРЕСУ

Хронічного стресу зараз зазнають усі українці: й ті, хто перебувають в окупації, й ті, хто страждають від обстрілів у мирних містах, й навіть ті, хто виїхали за кордон та перебувають у фізичній безпеці. Причини переживань можуть відрізнятися (страх смерті, невпевненість у майбутньому, неможливість пристосуватися до нових реалій), але результат один: наш організм виробляє гормони стресу – адреналін і кортизол, відкладаючи інші потреби «на потім».

Але якщо адреналін виділяється лише на момент небезпеки й швидко руйнується, то кортизол у стані стресу здатний вироблятися постійно, забираючи на себе всі ресурси організму. Це призводить до дефіциту вироблення інших життєво важливих гормонів та запуску механізмів передчасного старіння: появи зморшок, погіршення тонусу шкіри, випадіння волосся, збоїв у роботі внутрішніх органів.

До інших ризиків достроково постаріти у воєнний час належать порушення сну, незбалансований раціон, малорухливий спосіб життя, неможливість дотримуватися особистої гігієни, нестача ліків, погіршення екологічних умов.

ЩО РОБИТИ

– Оскільки змінити ситуацію загалом ми не в силах, наше завдання – змінити своє ставлення до неї, – каже Вікторія Кокошко. – Щоб, як барон Мюнхаузен, буквально витягти себе за волосся зі стресового «болота»:

намагайтеся більше спати: для нормалізації сну пийте заспокійливі трав’яні збори, не дивіться та не читайте ввечері новини, добре провітрюйте на ніч кімнату, не беріть у ліжко телефон і ноутбук;

строго обмежте час читання та перегляду «військових» новин протягом дня;

не забувайте про особисту гігієну: незважаючи на тривогу чи апатію, намагайтеся щодня доглядати за собою – це допоможе зберегти фізичне та психічне здоров’я;

робіть ранкову зарядку, ходіть на прогулянки чи пробіжки – навіть якщо у вас немає жодного бажання, починайте займатися через «не хочу», й незабаром тіло саме попросить щоденну порцію «м’язової радості»;

частіше бувайте на природі, спостерігайте за птахами та тваринами; якщо у вас є домашній улюбленець, приділяйте йому більше часу та уваги – це розвантажує психіку та запобігає розвитку багатьох захворювань;

приймайте свої звичні ліки, щоб контролювати хронічні захворювання; по можливості вирішуйте проблеми зі здоров’ям, що виникають, не відкладаючи надовго похід до стоматолога або окуліста;

незважаючи на труднощі, харчуйтеся максимально правильно; навіть в умовах високих цін або дефіциту низки продуктів можна скласти простий, але збалансований раціон, що складається з каш, яєць, овочів, фруктів, молока, сиру, горіхів;

не зловживайте алкоголем: багато хто відчуває спокусу таким чином зняти стрес, але це лише нашкодить організму та сформує залежність;

по можливості дотримуйтесь свого звичного розпорядку дня: не відмовляйтеся від щоденних ритуалів на кшталт ранкової чашки кави, улюблених занять і хобі. Це підтримає ваше психологічне здоров’я, подарує позитивні емоції, надасть відчуття контролю над ситуацією.

Ірина КАДЧЕНКО.