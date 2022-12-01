Пеларгонії – рослини надзвичайно невибагливі. Але щоб не втрачали декоративності, їх потрібно регулярно обрізувати. Робити це важливо правильно, аби не нашкодити.

Пеларгонія самостійно практично ніколи не дає бічні пагони. А от стрижка допомагає бічним брунькам пробудитись. Цю операцію бажано зробити наприкінці осені, коли рослини відцвітуть, але не пізніше початку зими. Адже взимку перебувають у стані спокою і дуже вразливі. Та й утримувати великий необрізаний кущ важче. До того ж стрижка значно полегшує зимівлю.

ЯК ЦЕ ПРАВИЛЬНО РОБИТИ

Дописувачка правильно зробила, що не обрізала рослини відразу після перенесення у приміщення. Адже вазонам потрібно кілька тижнів, щоб адаптуватись до нових умов. За пару днів до обрізування припиняють поливи.

Обрізують низько, але так, щоб на пагоні залишались 3–4 бруньки. Зріз роблять гострим, над листком, що спрямований назовні куща. Місця зрізів можна присипати товченим деревним вугіллям або обробити зеленкою, корицею, золою чи іншим антисептиком. Ножиці або секатор для цієї роботи краще не використовувати, бо залишають рвані краї. Ліпше скористатись гострим канцелярським ножем або лезом. Одразу після обрізування рослини підживлюють азотними добривами. Якщо не бажаєте сильно обрізувати, то важливо вкоротити лише пагони, що витяглись, а також ті, що спрямовані всередину куща. До того ж не рекомендується сильно обрізувати дуже великі кущі. Їх достатньо вкоротити наполовину. Ампельні сорти обрізують на третину.

Помилки при обрізуванні пеларгоній можуть бути такі: обрізування взимку; під час цвітіння; високо над листком; надто часте.

КОМПАКТНИЙ ГОРЩИК І ПОМІРНЕ ТЕПЛО

Пеларгоніям потрібен досить компактний горщик. Так рясніше цвітуть. Землесуміш можна приготувати з садової землі, торфу та піску, взятих у рівних частинах.

Найсприятливіша температура для утримання – 18–20 градусів вдень та 12–15 уночі.

ОБРІЗАНІ ЖИВЦІ ДАДУТЬ НОВІ РОСЛИНИ

Обрізані верхівки не викидають, а вкорінюють. Таким чином на весну матимете велику кількість молодих рослин. Оптимальна довжина живця 5–7 см. На ньому має бути 2–4 листочки. Найпростіше вкорінювати у воді. Місце зрізу має трохи підсохнути години дві. Також пеларгонія легко вкорінюється у ґрунті. В один горщик можна встромити відразу кілька живців. А для кращого вкорінення їх бажано накрити міні парничком із банки або обрізаної пляшки.

СТРИЖКА – НЕЧАСТА, АЛЕ РЕГУЛЯРНА

Надалі пеларгонії потрібно регулярно підстригати. Особливо, якщо взимку витягнуться через нестачу світла. Однак роблять це не раніше березня. Навіть прищипування верхівок рекомендують відкласти до весни.

Правильне обрізування стимулює появу бічних відростків, надасть рослині красивої форми, сприятиме рясному тривалому цвітінню. А крім того, дозволить отримати чимало посадкового матеріалу. Не потребують обрізування лише мініатюрні сорти пеларгоній.

Важливо! Нерідко кімнатні пеларгонії плутають із садовими геранями. Але це абсолютно різні рослини.

Катерина ОКУНЬ.