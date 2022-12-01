У холодну пору року досить легко застудити ноги, а то й обморозити. Наслідки можуть бути доволі кепськими — грип, ангіна, ревматизм, біль у суглобах, захворювання нирок, сечового міхура… А якщо таке вже й сталося, то візьміть на озброєння кілька слушних порад із народної медицини.

Відразу після обмороження опустіть ноги на 20 хв. у літеплу воду. Добре їх розітріть.

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Обморожені ноги варто розтирати 70-процентним спиртом. Перед тим шкіру змащувати олією. Процедуру приймати двічі на день.

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Знадобиться «тернівка» (тернова настоянка). 100 г ягід терену залити 0,5 л горілки. Настояти 14 днів у темному теплому місці. Процідити. Натирати хворі ноги тричі на день.

Так само настоюють свіжі пагінці та корінь живокосту.

(Настоянку тримайте про запас).

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Пийте якомога більше гарячого чаю з листя калини, малини, смородини.

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Подрібнені на порошок ядра насіння каштана засипати у пів літрову банку (до половини) і залити соняшниковою олією по вінця. Посуд щільно закрити. Настояти 14 днів у теплому місці. Натирати хворі суглоби тричі на день.

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Щодня на 1–2 год. ставте гірчичники на п’ятки. І так упродовж 2–3 тижнів.

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Корисно парити ноги з додаванням у гарячу воду гірчичного порошку, морської солі — по ст.л.; хвої (голочок сосни, ялини) — жменя на 7–8 л води. Процедуру приймати двічі на день по 20 хв. Удруге — на ніч перед сном.

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2–3 рази на тиждень приймайте гарячі ванни з додаванням тієї ж хвої.

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Ставте на 20–25 хв. ступні в нагрітий у сковорідці до гарячого річковий пісок.

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На ніч прикладайте до ніг гарячу грілку. Можна налити гарячу воду в пластмасові пляшки.

Тарас ЛЕХМАН.

м. Червоноград Львівської обл.