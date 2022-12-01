Військовозобов’язані, котрі стали до лав Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації, набувають статусу військовослужбовців. А отже на них поширюються всі права та пільги, передбачені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей», Кодексом законів України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

Члени сімей військовослужбовців мають пільги на:

оплату комунальних послуг, у межах норм споживання;

дітям учасників бойових дій надається державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної або вищої освіти;

за відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров’я отримують меддопомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я;

санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міноборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів із пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабміном. Таким саме правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти — особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку).Ця пільга надається військовослужбовцям та членам їхніх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів;

дітям військовослужбовців за місцем проживання їхніх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності;

право на безоплатний проїзд: залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом — за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, в порядку, визначеному Кабміном.

Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв’язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, — іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. Надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, в порядку, визначеному Кабміном.

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки.

Батькам і неповнолітнім дітям, а також дітям — особам із інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти в період проходження військової служби, державою виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного страхування військовослужбовців із урахуванням коефіцієнта індексації грошових доходів.

Члени сімей військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати.

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість. При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом із чоловіком (дружиною) у місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

Місцеві ради мають:

працевлаштовувати в першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації;

надати позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання;

забезпечити відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку.

Членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях.