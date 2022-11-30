В умовах війни потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тож ми вже не раз писали про те, що необхідно покласти у свою тривожну валізку, а от щодо валізки дитячої? Разом із головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем Міністерство охорони здоров’я підготувало перелік продуктів харчування, які треба мати з собою, щоб дитина отримувала повноцінний раціон у розрахунку на 1–2 доби.