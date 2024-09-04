Сенс вирощувати персики з кісточки є. У фаховій літературі нерідко зазначають, що персик із кісточки починає родити десь на 4–5 рік. Та насправді можна чекати й довше (7 і більше років), однак воно того варте. Початок осені — саме підходяща пора для посадки кісточок.

ПЕРЕВАГИ

Фактично безкоштовний посадковий матеріал.

Вирощене з кісточки дерево здоровіше та стійкіше до холодів, посухи, хвороб і шкідників, а також довговічніше, ніж щеплене.

Такі рослини матимуть зовсім незначні відмінності, але загалом наслідуватимуть материнську рослину.

Отже, кісточку виймають зі стиглого здорового плоду. Краще обрати не магазинний, а районований сорт з кореневласної рослини, але необов’язково. Кісточку промивають, просушують і закладають до посадки у прохолодне сухе місце. Взимку вона пройде природну стратифікацію.

Для посадки підбирають добре освітлену ділянку з родючим та дренованим ґрунтом і перекопують на штик лопати. Висівають кісточки на глибину 6–8 см, із відстанню між ними близько 15 см. Розміщують їх гострим кінцем донизу. На зиму краще замульчувати товстим шаром листя чи сухої трави, навесні мульчу прибирають. Відсоток схожості — близько чверті, тож чим більше кісточок висіяти, тим більший шанс побачити проростки.

Іноді висаджують не всю кісточку, а лише її ядро, бо вважається, що такий спосіб пророщування найшвидший. Таку посадку здійснюють навесні. Однак виокремити ядро, не пошкодивши, непросто.

Іван СИМАКОВ, садівник.