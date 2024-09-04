Об’єм талії — це не тільки про красу, а точно й про здоров’я! Важливо мати коефіцієнт співвідношення об’єму талії до стегон не більше одиниці. Також важливо мати такі параметри об’єму талії: не більше 80 см у жінок і 94 см у чоловіків.

Візуально — це щоб живіт не стирчав. Оскільки абдомінальний/вісцеральний жир, який міститься у черевній порожнині, побічно сигналізує про метаболічний синдром. Це коли підвищені рівень цукру, холестерину в крові й артеріальний тиск. І людина щонайменше має атеросклероз, переддіабетний і передгіпертонічний стан. А, можливо, вже й самі ці захворювання.

Отже, показники об’єму талії

для жінок:

до 75 (80) см — норма;

від 80 до 88 см — підвищена вага;

понад 88 см — ожиріння;

для чоловіків:

до 94 см — норма;

понад 102 см — ожиріння.

ЯК ВИМІРЯТИ

Окружність талії можна виміряти сантиметровою стрічкою посередині між останнім пальпованим ребром і верхнім гребенем клубової кістки.

Обхват стегон — стрічка проходить горизонтально в найширшому місці стегон через точки сідниць, що найбільше виступають (за протоколом збору даних ВООЗ).

Маючи ці показники в сантиметрах, можна визначити й коефіцієнт співвідношення талії до стегон (WHP), поділивши їх між собою: талія/стегна = коефіцієнт. Норма для чоловіків: не більше 0,9, для жінок — 0,8.

До цих нехитрих антропометричних параметрів додайте індекс маси тіла. Самостійно його можна вирахувати за формулою: вага (кг) поділена на зріст у квадраті (м). Наприклад, індекс маси тіла для людини, яка важить 65 кг при зрості 170 см: 65/1,7×1,7 = 22,5. Якщо він у межах 18,5–25, то вважається нормою, хоча, як на мене, все ж таки краще орієнтуватися на 21–22.

Міряємо, фіксуємо ці параметри та діємо, щоб їх підтримувати чи привести до норми!

Звертаю увагу, що ці параметри для дорослих не корелюються з віком! Талія, наприклад, у жінок у 20 і у 80 років має бути не більше 80 см, а ще краще — 70 см!

Отто СТОЙКА, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.