Якщо ви втратили роботу і бажаєте здобути нову спеціалізацію, можна звернутися до Центру зайнятості за ваучером, інформує Мінсоцполітики. Це документ, який дасть право на безоплатне навчання за певним переліком професій, а роботодавцям — можливість отримати кваліфікований персонал.

У переліку професій — уже 123 спеціальності, які можна опанувати — https://bit.ly/4ceDRHb

Щоб отримати сертифікат, можна подати заявку на сайті Державної служби зайнятості — https://bit.ly/3RP49aX

Право на отримання ваучера мають:

особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;

звільнені з військової служби;

ветерани та учасники бойових дій;

ВПО працездатного віку за відсутності роботи;

особи з інвалідністю за відсутності роботи;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

особи, котрі в період дії воєнного стану в Україні або на окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій.

Охочі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до Центру зайнятості за місцем перебування.