Торік заготовила багато банок сливового пюре — вийшло дуже густе. Почала робити десерти з пюре та молочними продуктами.

Спочатку думала, що сливи та молочні продукти несумісні, але скуштувавши вперше пюре із молоком, була здивована. Вийшов приємний напій із невеликою кислинкою. І що дивно, при поєднанні сливового пюре та молочних продуктів десерти стають менш кислими. Готуються такі швидко, а виходять дуже смачні та корисні. Пропоную один із варіантів десерту зі сливовим пюре та сметаною.

150 мл сливового пюре

4–5 столових ложок густої сметани

жменька волоських горіхів

цукор за смаком

До пюре додаю цукор за смаком і перемішую до розчинення крупинок. Викладаю в креманки. Зверху — сметану чи густий йогурт без добавок. Притрушую підсушеними на сковорідці та подрібненими горішками. Можна відразу їсти.

Сливове пюре можна додати до молока, кисломолочного сиру, кефіру — і він надасть будь-якому десерту свою цікаву нотку.

Лідія ЗИНЧЕНКО. м. Березань.