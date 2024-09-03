Торік заготовила багато банок сливового пюре — вийшло дуже густе. Почала робити десерти з пюре та молочними продуктами.
Спочатку думала, що сливи та молочні продукти несумісні, але скуштувавши вперше пюре із молоком, була здивована. Вийшов приємний напій із невеликою кислинкою. І що дивно, при поєднанні сливового пюре та молочних продуктів десерти стають менш кислими. Готуються такі швидко, а виходять дуже смачні та корисні. Пропоную один із варіантів десерту зі сливовим пюре та сметаною.
- 150 мл сливового пюре
- 4–5 столових ложок густої сметани
- жменька волоських горіхів
- цукор за смаком
До пюре додаю цукор за смаком і перемішую до розчинення крупинок. Викладаю в креманки. Зверху — сметану чи густий йогурт без добавок. Притрушую підсушеними на сковорідці та подрібненими горішками. Можна відразу їсти.
Сливове пюре можна додати до молока, кисломолочного сиру, кефіру — і він надасть будь-якому десерту свою цікаву нотку.
Лідія ЗИНЧЕНКО. м. Березань.
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