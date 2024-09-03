Деякі мої лілії вже відцвіли, а решта ще цвітуть. Чи потрібно їх обрізувати після цвітіння? І як сильно?

Надія ВОЛИНЕЦЬ.

Обрізувати стебла під корінь після цвітіння лілій не потрібно, адже через листя цибулина продовжує накопичувати поживні речовини аж до самих холодів. Після цвітіння обрізують зів’ялі квіти або, якщо спізнились, насінні коробочки, що сформувались на їх місці. Таким чином рослина не витрачає сили на формування насіння і скеровує сили на цибулину.

Повністю стебла обрізують пізно восени, коли вони пожовкли та зів’яли. Невеличку частину стебла можна залишити, аби навесні мати орієнтир, де розташована цибулина.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.