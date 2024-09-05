Порядок доплат у 70 тис. грн для військових за 30 днів на фронті затверджено Міноборони в травні цього року. Це — не заміна 100 тис. «бойових», а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій.

Виплату можуть отримувати не тільки військові ЗСУ — вона доступна для військових усіх формувань, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом, а саме — Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейських. До конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання бойових завдань у гарячих точках, а саме:

в першому ешелоні оборони або наступу;

між позиціями Сил оборони та агресора;

на окупованих росією територіях і на території ворога.

Рапорт на цю виплату писати не потрібно, військовий має отримувати її автоматично разом із грошовим забезпеченням та «бойовими» на підставі журналу бойових дій.

У разі, якщо військовий, котрий має право на таку виплату, не отримав її, він може написати рапорт на ім’я свого безпосереднього командира. Якщо на це звернення не реагують — оскаржуйте до вищого командування, радять у правозахисному центрі для військових «Принцип».

При цьому виплату «бойових» 100 тис. грн не скасовують, її військовий також має отримувати.

Отже, військовослужбовці, котрі перебувають на передовій, потенційно можуть отримувати більше 190 тис. грн: