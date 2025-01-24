На сьогодні майже кожен громадянин України є користувачем послуг мобільного зв’язку та інтернету. Без цих послуг важко уявити наше життя. Однак нерідко виникають ситуації, коли варто скористатися своїми правами споживачів послуг мобільного зв’язку, наприклад, якщо нарахування/списання коштів стає несподіванкою для абонентів.

Тому Держпродспоживслужба нагадує деякі пункти з переліку прав споживачів під час замовлення та/або отримання електронних комунікаційних послуг, що передбачені ст.107 Закону України «Про електронні комунікації», а саме про права споживача на:

безоплатне отримання від постачальника електронних комунікаційних послуг вичерпної інформації щодо їх змісту, якості, вартості та порядку надання;

отримання від постачальника наявних відомостей щодо наданих послуг у порядку, визначеному законодавством;

скорочення постачальником доступу кінцевого користувача до окремих видів електронних комунікаційних послуг на підставі його заяви;

повернення від постачальника невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених електронних комунікаційних послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання та отримання цих послуг і договором про їх надання;

відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про їх надання;

відмову від електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про їх надання;

отримання інформації щодо можливості та порядку відмови від замовленої електронної комунікаційної послуги;

оскарження неправомірних дій постачальників шляхом звернення до суду або уповноважених державних органів.

Якщо у вас є підстави вважати, що списання коштів сталося неправомірно, а претензії ігноруються надавачем послуг — звертайтеся до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання.