Про нього останнім часом дедалі частіше згадують, тому, сподіваємося, ця інформація від Центру громадського здоров’я МОЗ України буде корисною нашим читачам.

Метапневмовірус людини (HMPV) належить до сімейства вірусів Рneumoviridae родини Paramyxoviridae, вперше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Він поширений на всіх континентах, на що вказують результати досліджень.

В Україні фіксують циркуляцію HMPV серед населення. Протягом поточного епідемічного сезону 2024–2025 років, станом на 5 січня 2025 року, HMPV виявлено в 14 осіб, за минулий період — у 24.

Протягом цього та попереднього епідсезону не зафіксовано жодного летального випадку внаслідок інфекції, спричиненої метапневмовірусом. Усі хворі отримали медичну допомогу та одужали.

Усі вірусологічні лабораторії регіональних центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України забезпечені тест-системами для виявлення метапневмовірусу та проводять епіднагляд протягом року, в тому числі під час епідсезону.

Особливості інфекції

Для метапневмовірусу характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни.

Інфекція здебільшого перебігає легко, але в людей літнього віку, на тлі супутньої патології, призводить до збільшення тяжкості захворювання. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

Групи підвищеного ризику

Хоча HMPV може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять: новонароджені; діти до 5 років; люди, старші 65 років; люди з астмою, які вживають стероїди, з хронічною обструктивною хворобою легень (ХОЗЛ), з імунодефіцитами внаслідок ВІЛ, злоякісними новоутвореннями, або ті, хто переніс трансплантацію органів.

Вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною (повітряно-краплинним шляхом).

Симптоми

При HMPV-інфекції найчастіше виявляють симптоми верхніх дихальних шляхів, такі як ринорея (нежить), кашель або лихоманка. Захворювання нижніх дихальних шляхів, які може спричиняти HMPV: бронхіоліт, пневмонія, круп і загострення астми.

У переважній більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. Порівняно з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко спричиняє ускладнення.

Що робити

Найбільш дієвими є заходи профілактики:

регулярно мийте руки з милом;

уникайте контактів із хворими людьми;

дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);

періодично провітрюйте приміщення.

Довіряйте виключно перевіреній інформації з офіційних джерел, а за перших симптомів застуди звертайтесь до сімейного лікаря.