Домашні цукерки на основі згущеного молока та какао — м’які, ніжні, дуже шоколадні. І справді схожі на магазинні трюфелі.

1 банка згущеного молока (400 г)

4 столові ложки порошку какао

50 г вершкового масла

какао або шоколад для обсипки

У сотейник влити згущене молоко. До нього просіяти крізь сито какао. Перемішати до однорідності. У масу додати м’яке масло, перемішати. Поставити на слабкий вогонь. Варити близько 12 хв. Маса має стати пластичною. Перевірити готовність можна так: занурити шоколадну краплю в холодну воду та скачати кульку. Якщо тримає форму, маса готова. Зняти з вогню, дати трохи охолонути й поставити в холодильник до застигання.

Набирати чайною ложкою масу (по 10 г), скачувати в шарики. Готові шарики обкачати в порошку какао чи тертому шоколаді (білому, чорному, молочному). Зберігати цукерки в холодильнику.