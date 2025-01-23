Розповім, як вирощую розсаду ранньої капусти. Насіння висіваю вже наприкінці січня — початку лютого. Вирощую протягом 55–65 днів. Щоб запобігти захворюванню сіянців на чорну ніжку, поживну суміш готую так: 2 частини перегною, 1 частина землі та 1 частина піску, до яких додаю на кв.м 130–150 г попелу. А щоб збагатити суміш поживними речовинами, додаю ще 15 г аміачної селітри, 45 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію.

Для сівби рекомендую брати насіння діаметром понад 1,2 мм. Проти несправжньої борошнистої роси, судинного бактеріозу та інших хвороб насіння прогріваю у воді при температурі 48–50 градусів протягом 20 хв. Занурюю в марлевому мішечку. Якщо взяти полотняний, термічна обробка буде вже не такою ефективною. Потім одразу занурюю мішечок у холодну воду та підсушую насіння. А щоб сходи з’явилися швидше, протягом 12–16 год. замочую насіння у воді при температурі 20–25 градусів. Після чого пророщую на зволоженій мішковині або марлі. Щойно почне кільчитися, висіваю у посівні ємності. Заглиблюю на 0,5–1 см, відстань між рядками витримую 2 см. Дуже глибокий посів може ускладнити проростання.

Для проростання насіння температуру в приміщенні підтримую на рівні 18–20 градусів. При появі сходів, щоб вони не витягувались, на 4–5 днів температуру знижую до 6–8 градусів, а потім знову піднімаю до 14–16 градусів удень та 8–10 вночі. На початку появи першого справжнього листка сіянці пікірую в поживні горщики розміром 6х6 см. Заглиблюю при пікіруванні фактично до сім’ядоль. Перші дня після пікірування сіянці ростуть повільно.

Поливати розсаду ранньої капусти слід помірно. Надмірна вологість повітря та ґрунту сприяє ураженню чорною ніжкою. Натомість розсада, вирощена при помірних поливах і вологості та при понижених температурах виходить більш холодо- та посухостійкою. В середньому розсаду поливаю раз на 7–10 днів, але, звісно, треба уважно спостерігати за рослинами: вони самі підкажуть, коли потрібен наступний полив. Вода має бути кімнатної температури. Найкраще — дощова або тала. Після поливів важливо обов’язково провітрити приміщення з посівами.

Варто пам’ятати, що капуста — рослина довгого дня, тому розсаду слід вирощувати при хорошому освітленні та 15-годинному світловому дні. Дотримуватись цього правила дуже важливо. Нерідко люди нехтують ним, мовляв, вистачить і вуличного освітлення. Однак о цій порі його недостатньо, тому розсада виростає ослабленою та витягнутою. Тож без досвічування фітолампами не обійтись.

Добре підготовлена розсада повинна мати 5–6 справжніх листків і висоту 18–20 см. За 10–15 днів до висаджування у відкритий ґрунт її слід почати загартовувати, щоб добре призвичаїлася до зовнішніх умов. За 12–24 год. до висаджування слід добре полити.

На грядках висаджую капусту квадратним способом 50х50 см.

Любов СОЛОМКО. Хмельницька обл.