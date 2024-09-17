Слимаки — найлютіші шкідники хост. Та є секрет: далеко не всі сорти слимакам «по зубах».

Зокрема, оминають вони рослини з цупким або блакитним листям. Останні їм не до смаку, можливо, тому, що мають на поверхні листя наліт. А ще слимакам не надто подобаються сорти з довгими черешками. Тож намагайтесь віддавати перевагу саме таким сортам: Krossa Regal, Sagae, First Frost, Sum and Substance, Blue Mammoth, Blue Mouse Ears, June та інші.

Ну, а як же бути з сортами з тонким листям, а також із молодими кущиками, які дуже вразливі до слимаків? Оскільки хоста — рослина декоративна, то на ній можна без остраху застосовувати промислові препарати проти молюсків (Лімацид, Уліцид, Bros чи інші). За потреби обробляють кілька разів.

Приваблюйте на свою ділянку природних ворогів слимаків: їжаків, жаб, птахів. Не допускайте, аби на ділянці накопичувалась рослинність, що гниє. Вчасно згрібайте та видаляйте відмерле листя. Використовуйте як мульчу кавову гущу, товчену яєчну шкаралупу, хвойний опад і шишки.

Також важливо дотримуватись правил догляду за рослинами, це підвищує їх опірність до шкідників і хвороб.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.