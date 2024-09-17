Справді, отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) з ознаками грипу, ГРВІ або COVID-19 можна дистанційно, підтверджують у МОЗ і нагадують, що для цього потрібно.
- Зверніться до лікаря за допомогою телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або телемедичного зв’язку.
- Лікар, на основі отриманої інформації, відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
- Ви отримаєте смс із номером МВТН від електронної системи охорони здоровʼя.
- МВТН автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд.
- Очікуйте смс від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Це підтверджує успішне оформлення.
- Повідомте роботодавцю про хворобу, вказавши номер лікарняного, який він зможе переглянути на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Зверніть увагу: продовження МВТН на термін більше п’яти днів потребує особистого візиту до лікаря.
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