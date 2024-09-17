Справді, отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) з ознаками грипу, ГРВІ або COVID-19 можна дистанційно, підтверджують у МОЗ і нагадують, що для цього потрібно.

Зверніться до лікаря за допомогою телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або телемедичного зв’язку.

Лікар, на основі отриманої інформації, відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Ви отримаєте смс із номером МВТН від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд.

Очікуйте смс від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Це підтверджує успішне оформлення.

Повідомте роботодавцю про хворобу, вказавши номер лікарняного, який він зможе переглянути на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Зверніть увагу: продовження МВТН на термін більше п’яти днів потребує особистого візиту до лікаря.